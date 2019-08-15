В конце августа в Томске пройдет Первый городской экофестиваль

15 августа 2019 / Томский Обзор

Первый городской экофестиваль «Green day» пойдет в Томском микрорайоне «Радонежский» 31 августа, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Мусорная реформа в Томске показала, что горы мусора были бы меньше, если бы пластик сортировался в отдельные контейнеры. Проблема с вывозом пластика серьезная. Мы решили, что в наших силах эту проблему как-то показать и популяризировать среди людей всех возрастов», — рассказывает организатор мероприятия Александр Ершов.

Вход на фестиваль свободный. Для гостей будет работать несколько площадок: лекторий, мастер-классы для детей и взрослых, маркет, фуд-корт, йога на траве и кинопоказ.

«Основной упор будем делать на лекторий и детскую площадку. В детской зоне будут проводиться интерактивные игры по обучению раздельному сбору мусора. Выступает 3 лектора, которые расскажут о том, для чего нужен раздельный сбор мусора, с чего начать и так далее», — говорит Александр.

На фестивале будет организован прием ненужной одежды. Одежда в хорошем состоянии отправится нуждающимся, а оставшаяся часть на переработку. Также будет работать пункт приема пластика, стекла и макулатуры.

Как сообщает организатор, на экофестивале будет несколько музыкальных томских групп. По его словам, это первый фестиваль подобного рода, организованный инициативной группой граждан.

Начало фестиваля в 16.00.

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