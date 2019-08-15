Авиарейс Томск-Кедровый восстановят впервые с 2006 года

15 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 15 августа, состоялся технический рейс из Томска в Кедровый, выполненный авиакомпанией «СиЛА» на самолете L-410. Продолжительность полета составила полтора часа.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, для того чтобы возродить авиарейс, была обеспечена техническая готовность к организации регулярных авиаперевозок, а также восстановлена взлетно-посадочная площадка бывшего кедровского аэропорта (кстати, этот аэропорт по заданию первого секретаря обкома КПСС Егора Лигачёва строил Сергей Жвачкин во времена своей работы в «Томскнефти»).

«Уверен, возрождение полетов в Кедровый — это не только подарок жителям одного из самых маленьких городов нашей страны. Это значимое событие для всех региональных авиаторов накануне профессионального праздника — Дня воздушного флота России, который мы отметим в воскресенье», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он также сообщил, что авиакомпания «СиЛА» будет выполнять авиарейсы два раза в неделю на 17-местном Ан-28 по цене 2 тысячи рублей уже с сентября.

Губернатор поручил предусмотреть в областном бюджете до конца года 8 млн рублей для субсидирования авиарейса, а также изыскать 9,3 млн рублей для ограждения взлетно-посадочной полосы Кедрового.

Возрождение авиарейса сделает более доступной транспортную связь Кедрового (город в 480 км от Томска с населением в 2 тысячи человек) с областным центром.

Напомним, администрация региона начала возрождать внутрирегиональное авиасообщение в октябре 2017 года, открыв авиарейс Томск – Каргасок. Летом 2018 года также по решению губернатора Сергея Жвачкина самолеты начали летать и по направлению Каргасок – Новый Васюган – Томск.

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