Более 13 тыс. свободных рабочих мест накопилось в службе занятости Томской области

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

В сравнении с 2018 годом количество рабочих мест банка вакансий службы занятости Томской области увеличилось почти на 2 тысячи - до 13 615, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным мониторинга рынка труда, с января по июль 2019 года в службу занятости населения Томской области за содействием в поиске работы обратились 17 970 соискателей. Это на 1103 человека больше, чем за тот же период прошлого года. Безработными были признаны 8 919 человек, трудоустроены — 4 015.

Всего областная служба занятости в 2019 году помогла найти работу 10 485 жителям региона, включая безработных и тех, кто прошел профобучение или принимал участие в общественных работах.

Свое дело, получив «подъемные» (100 тыс. рублей) от центра занятости, открыли 113 человек.

Банк вакансий представлен на портале службы занятости населения Томской области.

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