В томских отделениях Почты России появились магазины самообслуживания

15 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области-филиала ФГУП «Почта России»

С июля в 46 отделениях Почты России Томска и Томской области открылись торговые точки нового формата.

Как сообщает УФПС Томской области-филиала ФГУП «Почта России», основным преимуществом нового формата является то, что торговые точки работают в формате самообслуживания. Все товары находятся в свободном доступе. В то же время, ассортимент продукции значительно расширился. Принцип самообслуживания позволил разгрузить операторов, благодаря чему время обслуживания одного клиента значительно сократилось.

Всего до конца августа планируется запустить 75 таких точек, 23 из которых разместятся в Томске отделениях, остальные 52 в области.

«С появлением полноценных розничных магазинов в почтовых отделениях наши клиенты смогут экономить время. За считанные минуты в одном окне любой желающий сможет получить комплекс почтовых и финансовых услуг, а также совершить покупки. Наиболее востребована возможность покупать товары на почте будет у жителей деревень и сел, особенно отдаленных районов, которые в настоящее время вынуждены выезжать за покупками в районные центры», - прокомментировал заместитель директора Томского филиала Почты России Антон Игнатов.

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