«Победа» в октябре прекратит полеты Москва-Томск, проработав на маршруте 1 год

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Авиакомпания «Победа» с 27 октября прекратит летать из Москвы в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта авиакомпании.

Ежедневные перевозки по этому маршруту «Победа» начала 28 октября 2018 года.

В пресс-службе «Победы» «Интерфаксу» пояснили, что авиакомпания и не планировала летать в Томск в предстоящем зимнем сезоне. «В этот раз мы на зиму даже слоты не запрашивали», — сказал представитель перевозчика.

На сайте томского аэропорта «Богашево» указано, что с конца октября на маршруте Москва-Томск останутся работать «Аэрофлот» (2 рейса в день), «Сибирь» и «Уральские авиалинии» (по одному рейсу в день).

Ранее в июле пилот «Победы» и блогер Алексей Кочемасов раскритиковал состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Богашево», а также его техническое оснащение. «Полоса никакими посадочными системами не оборудована (разве что приводные радиостанции), поэтому все по старинке: пеленг, дальность, разворот и по стрелочкам радиокомпаса. Полоса в Томске убита в хлам! Абсолютно не пригодна ВПП», — написал Кочемасов на своей страничке в Instagram.

Вместе с тем, как сообщалось, на этой неделе ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура Росавиации) выбрала генподрядчика реконструкции ВПП в Томске. Им стала «Томская домостроительная компания» (ТДСК), которой предстоит к ноябрю 2022 года оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован также ряд других работ.

«Богашево» имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

На сокращение программы внутренних перевозок «Победы» обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. Ранее в среду в ФАС заявили, что «Победа» должна развивать рейсы внутри России, в противном случае — выходить из группы «Аэрофлот».

«Присутствие авиакомпании „Победа“ на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов группы „Аэрофлот“. Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного — два шага назад. Оставаясь в группе „Аэрофлот“, „Победа“ должна развиваться внутри страны. Либо выходить из группы „Аэрофлот“ и конкурировать с ней», — заявил заместитель руководителя ФАС Александр Редько, которого «Интерфаксу» процитировала пресс-служба ведомства.

В среду газета РБК сообщила, что глава ФАС Игорь Артемьев предложил приватизировать «Победу» (сейчас на 100% принадлежит «Аэрофлоту») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Об этом говорится в его письме от 18 июля, направленном вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху, отмечала газета.

Тэги/темы: