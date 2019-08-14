Томичи могут помочь сохранить объект деревянного зодчества

14 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 16 августа, в Томске стартует еще один общественный проект по сохранению объекта деревянного зодчества. К работе на доме по ул. Войкова, 18 приступят волонтеры АНО «Координационного центра «ЕТИС» и движения «ТОМск Сойер Фест», координатором которого является Андрей Иванов.

Любой совершеннолетний дееспособный гражданин РФ сможет принять участие в реставрации. Добровольцев не ставят во временные рамки, они могут работать, сколько захотят.

«Это те же работы, что мы делаем у себя дома, но здесь немного больше объема и ответственности. Любой нормальный мужик может забить гвоздь в стену, что-то покрасить и так далее, здесь то же самое.», — говорит Андрей Иванов.

Волонтерам будет необходимо зачистить фасад здания, привести в порядок и покрасить наличники и резной декор, провести благоустройство территории.

«У нас серьезный подход к декору, он должен сохранить свою аутентичность. Если каких-то элементов не достает и нет возможности сделать их в уличных условиях, значит будем их как-то копировать и повторять в нашей общественной мастерской. Опять же, с привлечением общественности, заинтересованных людей, кто хочет приобщиться к старым секретам, ремеслам», — добавляет Андрей.

Дом на Войкова, 18 — объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», конца XIX века. Он зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказом Минкульта России.

Планов по окончанию работ пока нет, все зависит от количества заинтересованных людей. Желающие присоединиться к волонтерскому движению «ТОМск Сойер Фест» могут обратиться к организатору.

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