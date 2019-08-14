Пляжный сезон в Томске длится рекордные 69 дней

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Впервые за последние годы пляжный сезон в Томске составил рекордные 69 дней. В прошлом году он закрылся уже в начале августа, сообщает пресс-служба мэрии.

За это время муниципальный пляж «Семейкин остров» посетили порядка 50 тысяч томичей. В выходные дни пляж посещало от 5-ти до 7-ми тысяч человек, а одновременно находились от 800 до 1200 томичей. В отличие от других сибирских городов, особенностью томского пляжа является то, что здесь есть бесплатный доступ лежаков и зонтиков, которые пользуются огромной популярностью у горожан.

Второй год все посетителям предоставлялись услуги бесплатного безлимитного доступа в Интернет через Wi-Fi от интернет-провайдера «Зелёная точка». Также для отдыхающих были предоставлены возможности дополнительного досуга: работала библиотека на песке, где томичи могли не только взять книги, но и унести их с собой. На пляже были установлены стеллажи для книг с книгами подаренными читателями муниципальных библиотек города, уложен искусственный газон и установлены удобные скамейки для читателей.

Кроме того, совместно с волейбольным клубом «Триада» здесь были оборудованы три волейбольные площадки, где каждые выходные проходили турниры по пляжному волейболу. В турнирах: «Песочница-2019»; кэмп-турнир «Пляжная лихорадка»; «Кубок Триады» приняли участие 500 человек - профессиональные спортсмены и любители.

Дополнением стали занятия по суставной гимнастике цигун, которые проводились три раза в неделю и игровые программы для отдыхающих от дома культуры «Томский перекресток». Томские компании «Деревенское молочко» и «Новые телесистемы» предоставили призы для отдыхающих.

Завтра с пляжа вывезут оборудование и продолжат подготовку территории Семейкиного острова к предстоящему событию. Как уже сообщалось, с пятницы по воскресенье здесь в 17-й раз пройдет региональный фестиваль авторской песни «Томский перекрёсток».

Тэги/темы: