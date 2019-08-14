Томич, убивший подругу из-за неуместного смеха, предстанет перед судом

14 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Накануне томская прокуратура направила на рассмотрение дело мужчины, который убил свою подругу из-за неуместного смеха, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый - 49-летний томич - задушил пластиковой катушкой женщину, с которой состоял в романтических отношениях около пяти лет. Поводом стала внезапно возникшая неприязнь.

Поначалу обвиняемый признал вину и рассказал, что в процессе употребления алкоголя его приятельница периодически кричала на него, требуя «добавки». Пытаясь успокоить приятельницу, мужчина сначала связал её, но через некоторое время отпустил. Однако позже он её удушил, разозлившись на то, что женщина смеялась над его действиями.

Впоследствии обвиняемый заявил, что в преступлении невиновен и отказался от дачи показаний.

Тем не менее, прокурор, проанализировав материалы уголовного дела, счел обвинения верными, а собранные по уголовному делу доказательства – достаточными для поддержания государственного обвинения в суде.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.



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