Систему бесконтактной оплаты в общественном транспорте протестируют в Томске

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2019 // Фото: Владимир Дударев

Томская компания «Цифрономика» разработала систему оплаты проезда в транспорте телефоном. Система поможет оптимизировать цены на проезд и упростить процесс оплаты.

Как сообщает региональный инновационный портал, томичи разрабатывают продукт «Транспорт 3.0» совместно с Университетом ИТМО (Санкт-Петербург) и НИ ТГУ (Томск). Ключом к системе будет телефон пользователя. Для оплаты проезда нужно будет зарегистрироваться и установить мобильное приложение. Система предложит несколько вариантов оплаты: купить проезд заранее, оплатить при помощи звонка или считать QR-код. Для оплаты не нужно подтверждение платежа, все деньги со счета пользователя снимут по итогам дня.

«В ближайшее время мы планируем запуск пилота на транспорте. Мы хотим испытать систему на маршруте Томск – Северск, чтобы отработать транзитные зоны. Наша математическая модель может отследить, где находится пользователь, в каком транспорте, как долго едет. Мы планируем ввести оплату по факту проделанного пути, то есть за проезд пары остановок, например, пассажир отдаст не 21, а семь рублей. Это будет удобно для пассажиров и увеличит поток для перевозчика», — рассказал руководитель проекта Александр Ильин.

Затраты на оснащение автобусов для внедрения системы минимальные. В пилотном запуске, а в будущем, возможно, и создании независимого оператора транспортной инфраструктуры, готовы участвовать два частных перевозчика в Северске.

«Под брендом «Едем вместе» мы хотим разные дополнительные сервисы для пассажиров, — продолжает Александр Ильин. — Например, за проверку билетов у «соседа» можно будет заработать баллы и затем использовать их для оплаты проезда. А перевозчик будет знать, что у него в салоне нет «зайцев». Также пассажир сможет оценивать качество поездок, загруженность маршрутов и получать по пути бонусы от партнеров системы».

Александр Ильин добавил, что перспективная цель команды — создание комплексной системы управления на транспорте.

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