На время томского «Праздника топора» изменится схема движения (СХЕМА)

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

В дни Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», который пройдет с 20 по 25 августа, в селе Зоркальцево Томского района изменится схема движения автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрия Баева, временная схема движения автотранспорта будет действовать с 9.00 20 августа до 21.00 25 августа.

Ограничение введут на участке с 18-го по 22-й километр автомобильной дороги Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево, включая подъезд к селу Зоркальцево, а также выезд из села Зоркальцево к деревне Березкино.

Движение автотранспорта через село Зоркальцево будет односторонним начиная от транспортного кольца в сторону улицы Мира до пересечения улиц Мира и Солнечной, затем по улице Солнечной до Шегарского тракта. Двустороннее движение транспорта сохранится на Шегарском тракте, а также на улице Трактовой в Зоркальцеве.

На территории «Праздника топора» будут организованы две автостоянки — у въезда со стороны Шегарского тракта в парк «Околица» и у подъезда к Зоркальцеву со стороны транспортного кольца.

Напомни, добраться до места проведения праздника можно на специальных автобусах.

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