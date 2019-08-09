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Добраться до томского «Праздника топора» можно будет на специальных автобусах

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Томичи смогут добраться до «Праздника топора» на специальных автобусах. XII Международный фестиваль народных ремесел пройдет в этом году с 20 по 25 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, автобусные рейсы в Зоркальцево, где будет проходить «Праздник топора», будут отправляться каждые 10 минут от Лагерного сада и от АРЗа — каждые 20 минут. Из Зоркальцева автобусы будут ходить до последнего посетителя. От Лагерного сада в пятницу автобусы начнут движение в «Околицу» с 11 часов, в субботу и воскресенье — с 9.30. Режим работы автобусов — в приложенных файлах.

Обращаем внимание, что во время проведения фестиваля в окрестностях села Зоркальцево будет изменена схема движения транспорта. Для личного транспорта будут предусмотрены две большие комфортные парковки.

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