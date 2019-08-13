В Томске «потушили» загоревшийся прогулочный теплоход «Москва» (ФОТО)

13 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 13 августа, в Томске на Томи в районе Речного вокзала прошли учения по ликвидации условного пожара на пассажирском судне, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По замыслу учений, пожар возник в моторном отсеке прогулочного теплохода «Москва». В это время на борту находились 19 человек. Капитан теплохода подал сигнал бедствия ближайшим судам и запросил по средствам связи помощи. Экипаж судна приступил к эвакуации пассажиров в противоположную от места возгорания сторону и выдал всем спасательные жилеты.

К месту «пожара» прибыли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) для эвакуации пассажиров катера, а также теплоход «Речной-17». Обычно он используется Томской судоходной компанией для промывки барж, но в случае необходимости его привлекают к тушению пожаров.

Судно отбуксировали к берегу, где к борьбе с условным огнем подключились спасатели из ближайшей пожарно-спасательной части. Теплоход был проверен на наличие людей, а условное возгорание ликвидировано.

«Хотя за последние годы возгораний пассажирских судов отмечено не было, подобные тренировки мы проводим ежегодно, чтобы уметь действовать в любой чрезвычайной ситуации, — говорит начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Томской области Иван Дмитриев.

В учениях были задействованы 6 единиц техники и более 20 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

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