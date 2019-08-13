В Томской области педофила приговорили к 17 года колонии

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Томский областной суд вынес приговор 38-летнему мужчине, которые неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, сообщает пресс-служба суда.

Подсудимый ранее уже был осужден за преступления против половой неприкосновенности и освободился из мест лишения свободы в 2016 году.

«Находившись в квартире своей сестры в её отсутствие, демонстрировал своим малолетним племянницам аудио и фотоизображения порнографического содержания, в отношении несовершеннолетней подруги племянниц совершил действия сексуального характера. В другой период времени, находясь в доме у своих знакомых, подсудимый попросил остаться у них ночевать. Воспользовавшись отсутствием внимания к себе, в ночное время совершил действия сексуального характера в отношении дочери знакомых», — говорится в сообщении.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 132 УК РФ и приговорил его к 17 годам колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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