Сегодня Томской области исполнилось 75 лет

13 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Сегодня, 13 августа, ровно 75 лет назад указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Томской области в составе РСФСР» был подписан в Кремле председателем Президиума Верховного Совета СССР Михаилом Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР Александром Горкиным.

Как сообщает пресс-служба обладмнистрации, согласно Указу, в состав новой Томской области были включены города Томск, Колпашево и районы – Александровский, Асиновский, Бакчарский, Васюганский, Верх-Кетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Парбигский, Пудинский, Пышкино-Троицкий, Тегульдетский, Томский, Туганский, Тымский, Чаинский и Шегарский. Они были выделены из состава Новосибирской области. Также в Томскую область вошел Зырянский район, выделенный из состава Кемеровской области.

Официальные торжества по случаю 75-летнего юбилея Томской области состоятся 6 сентября.

Между тем, в 2019 году исполнилось 415 лет Томску и 215 лет Томской губернии, входившей в состав Российской империи, Российской республики и РСФСР с 1804-го по 1925 годы.

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