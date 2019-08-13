Баржа с грузом затонула на реке Обь в Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Баржа с грузом получила пробоину на реке Обь в Томской области и затонула, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию Колпашевского района.

«На 1220 км реки Обь баржа НС-3016, буксируемая теплоходом „БТМ-618“, ударилась о подводное препятствие, получила пробоину вдоль левого борта и затонула. Пострадавших нет», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что баржа перевозила железобетонные плиты.

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