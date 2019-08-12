Баскетболистка из Северска взяла «серебро» юниорского первенства Европы

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Воспитанница северской детско-юношеской спортшколы имени Любови Егоровой, кандидат в мастера спорта Анастасия Зоткина в составе сборной России заняла второе место в первенстве Европы по баскетболу среди юниоров.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, турнир проходил с 3 по 11 августа в чешском городе Клатови. В финальной стадии турнира участвовали команды из 16 стран мира. В каждом из шести матчей, предшествующих финалу, на счету баскетболистки из Томской области было множество точных попаданий, подборов и передач. В финальном матче северчанка набрала 11 очков, проведя на паркете больше всех времени — 31 минуту.

Однако российские баскетболистки упустили золотые медали: за полторы минуты до конца матча итальянки уступали 64:67, но в итоге вырвали победу. Матч закончился со счетом 70:67.

Помимо серебряной медали юниорского первенства Европы на счету Анастасии Зоткиной успешное выступление в прошедшем сезоне за основную команду профессионального клуба «Спарта энд К» (выход в «Финал 4-х» Кубка России), шестое место в российской премьер-лиге, а также дебют в Еврокубке FIBA. В 2019 году спортсменка вошла в число победителей областного конкурса «Спортивная элита» в номинации «Олимпийская надежда».

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