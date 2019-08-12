«Ростелеком» до конца года объединит все муниципалитеты Томской области в «Систему-112»

12 августа 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» заключил контракт с областным государственным учреждением «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (ОГУ «УГОЧСПБ ТО») на подключение 12 муниципалитетов региона к единой системе вызова экстренных служб «112».

«Система-112» позволяет организовать прием и обработку обращений населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях по принципу «одного окна», повысить скорость реагирования на возникающие угрозы, усилить качество управления и скоординированность действий сил быстрого реагирования.

Звонок, поступающий по номеру «112», попадает в Центр обработки вызовов единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), система определяет местоположение звонящего, далее оператор формирует карточку происшествия и вызов в течение нескольких секунд переадресовывается в экстренные оперативные службы.

«Ростелеком» занимается внедрением «Системы-112» в Томской области с 2014 года. На этапе опытной эксплуатации единый номер «112» уже работает в городах Томск, Северск, Стрежевой, на территориях Шегарского, Колпашевского, Кожевниковского, Парабельского и Томского районов, на него можно позвонить со стационарного или с мобильного телефона, а также отправить СМС-сообщение.

«Еще 12 муниципалитетов мы подключим в тестовом режиме к единой системе до конца года. Для этого нам необходимо построить 35 километров волоконно-оптических линий связи, установить специализированное оборудование и программное обеспечение. Вся информация в “Системе-112” передается по защищенным при помощи шифрования каналам связи», — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком Алексей Махорин.

Начальник центра обработки вызовов ОГУ «УГОЧСПБ ТО» области Юрий Гладун также отметил важность внедрения системы: «После выполнения работ “Ростелекомом” мы планируем с января 2020 года начать тестирование “Системы-112” на территории 12 муниципальных образований, во втором квартале ввести в опытную эксплуатацию и уже в третьем-четвертом квартале 2020 года провести государственные испытания всей “Системы-112” на территории области».

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