Специалисты томской компании обучили нейросеть диагностировать заболевания глаз

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Томская компания ENBISYS разработала программный комплекс, который диагностирует заболевания глаз по снимку. Система распознает диабетическую ретинопатию, глаукому и возрастные деградации зрения.

Как сообщает региональный инновационный портал, в качестве аппаратной базы разработчики выбрали фундус-камеры. Это метод, при котором компьютер анализирует изображение с камеры, чтобы поставить диагноз. Фундус-камеры — распространенный метод диагностики, но для диагностики по изображению нужен врач. Чаще всего на таких установках работают операторы, которые направляют изображения в центральную лабораторию, где их просматривает офтальмолог и высылает результаты. Это долгий и дорогостоящий процесс, который и автоматизируется предлагаемым решением.

«Проблема в том, что врачей, которые могут сделать оценку снимка, мало. Оборудование можно масштабировать, а врачей — нет. Наша нейросеть, обученная на исторических данных, может сказать, что у человека все в порядке с точностью сто процентов. Это снижает затраты на отправку изображений и разгружает врачей. Тип и степень заболевания система определяет с точностью 97 процентов», — рассказал Дмитрий Бубнов.

Он также отметил, что новым рынком для таких программно-аппаратных комплексов могут стать оптики.

«Когда у человека появляются проблемы со зрением на ранней стадии, он идет в оптики за очками. Поэтому, целесообразно проводить диагностику именно там», — пояснил Дмитрий Бубнов.

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