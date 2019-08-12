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Специалисты томской компании обучили нейросеть диагностировать заболевания глаз

IT, Медицина и здоровье, Томские новости, нейросети машинное обучение лечение по глазу Специалисты томской компании обучили нейросеть диагностировать заболевания глаз

Томская компания ENBISYS разработала программный комплекс, который диагностирует заболевания глаз по снимку. Система распознает диабетическую ретинопатию, глаукому и возрастные деградации зрения.

Как сообщает региональный инновационный портал, в качестве аппаратной базы разработчики выбрали фундус-камеры. Это метод, при котором компьютер анализирует изображение с камеры, чтобы поставить диагноз. Фундус-камеры — распространенный метод диагностики, но для диагностики по изображению нужен врач. Чаще всего на таких установках работают операторы, которые направляют изображения в центральную лабораторию, где их просматривает офтальмолог и высылает результаты. Это долгий и дорогостоящий процесс, который и автоматизируется предлагаемым решением.

«Проблема в том, что врачей, которые могут сделать оценку снимка, мало. Оборудование можно масштабировать, а врачей — нет. Наша нейросеть, обученная на исторических данных, может сказать, что у человека все в порядке с точностью сто процентов. Это снижает затраты на отправку изображений и разгружает врачей. Тип и степень заболевания система определяет с точностью 97 процентов», — рассказал Дмитрий Бубнов.

Он также отметил, что новым рынком для таких программно-аппаратных комплексов могут стать оптики.

«Когда у человека появляются проблемы со зрением на ранней стадии, он идет в оптики за очками. Поэтому, целесообразно проводить диагностику именно там», — пояснил Дмитрий Бубнов.

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