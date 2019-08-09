В Томске женщина-пешеход пострадала при падении на нее опоры светофора, в которую врезался ВАЗ

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 11 августа, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадала 67-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.35 на пр.Фрунзе, 119. Здесь 50-летний водитель ВАЗ-2109 въехал в опору светофорного объекта, которая сдвинулась и нанесла повреждения женщине, стоявшей на тротуаре.

В результате происшествия пешеход с травмами доставлена в больницу.

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