«Томь» в домашнем матче уступила «Ротору»

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В субботу, 10 августа, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 7-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которой «Томь» принимала ФК «Ротор», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Мухаммад Султонов. На 83-й минуте Василий Запрягаев сфолил до штрафной площади, но главный арбитр встречи указал на «точку». Султонов уверенно пробил в верхний угол.

В результате встреча закончилась со счетом 0:1. Следующий матч томская команда проведет на домашнем стадионе 14 августа. Соперником томичей станет ФК «Химки».

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