Томский гидроэколог, обустраивающий родники, стал героем проекта «Гордость России»

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2019 // Фото: Владимир Дударев

Томский ученый гидроэколог Александр Назаров, который почти 60 лет находит, исследует и обустраивает городские родники, стал новым героем недели проекта «Гордость России».

«Этой темой я занимаюсь всю свою жизнь, точнее — с 1960 года, когда приехал в Томск и стал студентом геолого-разведочного факультета Политехнического института. А последние несколько лет, когда остался один (не стало супруги, дочери и внуки давно живут в других городах), почти ежедневно, насколько позволяет здоровье, беру лопату, топор и другие подручные инструменты и делаю потихоньку то, что должен. Как говорится, и один в поле воин!» — говорит Александр Назаров.

81-летний ученый, первый серебряный волонтер Томска, выводит родники на поверхность, формирует пруды и каскады лотков, чтобы можно было увидеть воду сразу в трех состояниях: спокойную — в пруду, текущую по лотку и падающую в озеро, услышать это благотворное журчание. Каждый обустроенный Назаровым родник имеет свое имя и обозначен табличкой.

Кроме того, Александр Дмитриевич расчищает от мусора территорию у родников, а также обустраивает её — устанавливает скамейки, лестницы, пирсы над водой, а также дорожки от одного родника к другому. В частности, Назаров обустроил территорию родников у Университетского озера, ботанического сада, на левом берегу Ушайки по ул.Обруб и в Михайловской роще.

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