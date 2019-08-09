Выемка документов идет в томском муниципальном похоронном предприятии - источник

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники ФСБ производят выемку документов в унитарном муниципальном предприятии «Комбинат спецобслуживания» (УМП «КСО»), сообщает агенство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Производится выемка документов в рамках оперативно-розыскной деятельности», — сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, какие именно нарушения усмотрели силовики в деятельности предприятия.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», УМП «КСО» учреждено департаментом управления муниципальной собственностью администрации Томска, занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг.

Директором предприятия является Игорь Синичкин, который в 2015–2017 годы руководил ООО «Томская промышленно-строительная компания» (ТПСК), банкротства которой в мае 2017 года добивалась ФНС. В ноябре 2017 года Синичкина дисквалифицировали за повторное неисполнение обязанностей в процедуре банкротства.

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