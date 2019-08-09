Кубок России по гиревому спорту пройдет в Томской области осенью

9 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томске во Дворце зрелищ и спорта с 19 по 22 сентября пройдет Кубок России Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уже получены заявки на участие от гиревиков Республики Саха (Якутия), Ярославской, Липецкой, Оренбургской, Челябинской, Смоленской, Тюменской, Кировской областей и Забайкальского края. Также на Кубке выступят лидеры гиревого спорта России и мира — команда из Санкт-Петербурга.

«Кубок России является одним из крупнейших спортивных событий для каждого вида спорта, где готовы выступить и показать свое мастерство ведущие атлеты со всех регионов страны, — отметил председатель правления Томской федерации гиревого спорта Алексей Ажермачев. — Соревнования в Томске станут главной площадкой, где лидеры гиревого спорта России и члены национальной сборной выступят перед поездкой на чемпионат мира».

Он добавил, что сейчас продолжается прием заявок на участие в турнире. К участию допускаются спортсмены старше 14 лет.

В преддверии турнира томичи запустили флешмоб: атлеты и поклонники гиревого спорта снимают и публикуют в интернете ролики, в которых приглашают всех желающих на Кубок России.

В акции приняли участие мастера спорта международного класса Дмитрий и Иван Черкашины, Игорь Чепуштанов, Александр Карепин. Также во флешмобе отметились пожарные из Александровского района и группа силовых жонглеров Томского государственного педагогического университета. Поддержал акцию и заслуженный художник России Леонтий Усов.

Организаторы Кубка России по гиревому спорту - Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация гиревого спорта, департамент по молодежной политике, физической культуре Томской области и Томская федерация гиревого спорта. Соревнования проходят при поддержке Администрации Томской области.

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