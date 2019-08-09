В следующую пятницу в музейном саду Томска пройдет Open Air «Тартан Джаз»

9 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 16 августа, в саду Томского областного Краеведческого музея им.М.Б.Шевелева пройдет традиционный джазовый Open Air «Тартан Джаз», с участием Игоря Паращука и Асхата Сайфуллина, сообщают организаторы.

«На один вечер Музейный сад превратится в Эдинбург, Дублин и Кардифф с звуками классического инструментального и вокального джаза и звуками волынки и шотландским меню. Главная изюминка вечера — завораживающая шотландская волынка будет петь в руках мастера — Игоря Паращука...», — сообщают организаторы.

Перед гостями выступят гости из Екатеринбурга Игорь Паращук (саксофон, волынка), Александр Титов (рояль), а также Асхат Сайфуллин (контрабас), Евгений Суворов (барабаны), Андрей Иноземцев (вокал)

На вечеринке будет дресс-код: одежда в клетку любого размера и окраски. Мужчинам рекомендуются килты, дамам — юбки или другие элементы одежды в клетку. В рамках мероприятия будут разыграны призы. Их получит лучшая пара в килтах и обладатель лучшего самодельного предмета мужской шотландской национальной одежды.

Стоимость билетов: 800 рублей. Приобрести их можно здесь.

Начало концерта в 19.00.

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