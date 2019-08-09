В Томске задержали подозреваемого в убийстве мужчины, считавшегося пропавшим без вести
9 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Томские полицейские задержали подозреваемого в убийстве безвестно пропавшего мужчины, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В августе 2019 года с заявлением об исчезновении в полицию обратилась жительница Мариинска. Она сообщила, что ее гражданский муж уехал в гости в Томский район и пропал. Позже выяснилось, что мужчину убили.
По предварительным данным, во время ссоры мужчина нанес потерпевшему несколько ударов обрезком трубы по голове, от которых он скончался на месте. Тело он вывез в поля в окрестностях деревни.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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