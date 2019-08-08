С пятницы изменится схема движения на проспекте Ленина в Томске

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2019 // Фото: Владимир Дударев

Завтра, 9 августа, будет затруднено движение автомобилей по пр. Ленина на участке от ул. Учебной до ул. Нахимова, сообщает пресс-служба мэрии.

С 21.00 9 августа до 6.00 11 августа на указанном участке бригады АО «Томск РТС» будут восстанавливать горячее водоснабжение на тепломагистрали № 4.

В связи с этим изменятся схемы движения автобусных маршрутов №№ 22, 26, 30/33, 32, 36/37, 53, 112, 130 и 150.

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