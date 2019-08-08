Томский аэропорт проведет масштабную реконструкцию (ПРОЕКТ)

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2019 // Фото: Zakupki.gov.ru

ООО «Аэропорт Томск» (управляет аэропортом «Богашево», который входит в холдинг «Новапорт») 28 августа подведет итоги тендера по выбору проектировщика нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (ВВЛ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 75 млн рублей. В тендерной документации отмечается, что итоговая стоимость реализации проекта не должна превышать 1,6 млрд рублей (включая НДС) по состоянию на второй квартал 2020 года. В итоговую стоимость наряду со строительством терминала включены прокладка внешних инженерных сетей, а также создание транспортной инфраструктуры.

В мае 2019 года совладелец «Новапорта» Роман Троценко заявлял о планах инвестировать 5 млрд рублей в строительство нового терминала в томском «Богашево».

Согласно документации, прогнозный срок начала строительства терминала — третий квартал 2020 года. Проект терминала должен быть готов не позднее 30 мая 2020 года.

Новый аэровокзальный комплекс ВВЛ планируется как отдельное двух- или трехэтажное здание площадью не более 6 тыс. кв. м между действующим терминалом и административным корпусом. «Строительство аэровокзального комплекса будет осуществляться в условиях действующего аэропорта», — отмечается в документации.

Прогнозируемая годовая пропускная способность нового терминала ориентирована на пассажиропоток ВВЛ от 900 тыс. до 1 млн человек. Предполагается, что в часы пиковой нагрузки новый терминал сможет принять 600 пассажиров в час (по 300 на прилет и на вылет). Максимальное количество рейсов, которые должен принимать новый терминал в часы пик, — по три на прилет и на вылет. Кроме того, параметры помещений и зон основного технологического назначения должны учитывать возможность локального увеличения пропускной способности в пределах 20-25%.

Согласно тендерной документации, как минимум две стоянки воздушных судов нового аэровокзального комплекса должны быть оборудованы телескопическими трапами.

Доля коммерческих и сдаваемых в аренду площадей должна составлять 8-10% от общей площади нового терминала, еще 10% должно быть выделено под общепит. При этом 80% коммерческих площадей должны быть расположены в стерильной зоне, 20% — в общей зоне.

Тендер пройдет в форме открытых переговоров. Заявки на участие принимаются с 7 по 22 августа, переговоры назначены на 26 августа. Организатор закупки — ООО «Новапорт-ОЦО».

Аэропорт «Богашево» в 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 650-700 тыс. человек, рост относительно 2018 года может составить до 11,2%. Совладельцами ООО «Аэропорт Томск» являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

«Новапорт» на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 16 региональных аэропортов: в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.

Варианты фасадов здания аэровокзала, представленные в предпроектной документации:

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Иллюстрации: Zakupki.gov.ru

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