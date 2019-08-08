На томском «Празднике топора» впервые пройдет поэтический турнир

8 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В рамках международного фестиваля народных ремесел «Праздника топора» 24 августа пройдет открытый областной поэтический турнир «Западно-Сибирский соловей-2019». Прием заявок уже стартовал, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Заявку и стихи необходимо направить до 20 августа по электронной почте a.i.panov@yandex.ru. Турнир пройдет в несколько туров на выбывание. В первом туре у каждого поэта будет только три минуты, чтобы показать свои лучшие произведения. С каждым туром время для презентации стихотворений будет увеличиваться ровно на одну минуту.

Жюри, состоящее из членов Союза писателей России Олега Кислицкого, Николая Игнатенко, Ольги Комаровой, Александра Панова и Юрия Татаренко, оценит оригинальность, художественность произведений, литературную технику, а также умение авторов презентовать свое творчество.

Лучшие конкурсные произведения будут опубликованы в томском литературном и краеведческом журнале «Начало века».

Конкурс под девизом «Что написано пером, не вырубишь топором» организуют департамент по культуре Томской области, областной Дом искусств и Томская областная писательская организация. Положение о конкурсе размещено на сайте областного Дома искусств.

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