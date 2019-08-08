В Томске «обкатывают» технологии точного земледелия на «цифровом» поле

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2019 // Фото: ТГУ

Томский госуниверситет вместе с АО «Агрохолодинг «Томский» и департаментом социально-эконмического развития села администрации Томской области «обкатывают» технологии точного земледелия на первом в регионе «цифровом» поле.

Как уточняет пресс-служба вуза, в реализации пилотного проекта со стороны ТГУ задействованы почвоведы, радиофизики, физики, географы, специалисты в области метеорологии и климатологии. Их задача — с помощью IT и спутниковых технологий помочь аграриям избежать серьезных потерь и повысить урожайность.

Согласно прогнозу экспертов, к 2050 году доступные для возделывания земли в расчёте на одного жителя планеты уменьшатся в два раза. К этому времени, чтобы избежать голода, человечеству потребуется на 70 процентов больше урожая, чем сейчас. Возродить отечественный агробизнес и существенно повысить его продуктивность можно за счёт цифровых технологий. ТГУ совместно с руководством региона и промышленным партнёром начал внедрять «умное земледелие» в Томском районе.

«В качестве полигона для запуска „пилота“ было выбрано одно из полей агрохолдинга „Томский“ вблизи села Мазалово. Ранее географы оцифровали ландшафт, радиофизики разработали датчики, которые собирают информацию о состоянии почв (температуру, влажность, кислотность и другую). Это важно по многим причинам. Например, наличие такой информации помогает правильно выбрать время для посева, а в Сибири с её непростой погодой подходящий момент нужно „поймать“. Раньше оптимальное время определяли „на глаз“, но электроника в этом плане гораздо надежнее», — рассказывает и.о. заведующего кафедрой почвоведения и экологии почв БИ ТГУ Олег Мерзляков.

Для посева на «цифровом» поле выбрали две зерновые культуры — пшеницу и овес — и одну масличную — рапс. Оценку состояния посевов учёные проводят с помощью космоснимков. В частности, учитывается NDVI, или, как его еще называют, индекс «зелёности». Он позволяет выявлять проблемные места на поле и причины плохой всхожести.

«Это может быть высокая кислотность, переуплотненность почвы, недостаточность важных питательных элементов, насекомые — вредители, заболевания. На основе анализа данных принимается решение. К примеру, если проблема в нехватке микроэлементов, вносятся удобрения, причём, „цифра“ помогает минимизировать расходы и снизить антропогенную нагрузку на почву. Наличие цифровой модели поля и GPS-навигаторов на технике позволяет вносить удобрения локально, только там, где это необходимо, а не посыпать ими всё поле, как это происходило раньше», — объясняет Олег Мерзляков.

Оценка NDVI по космоснимкам позволяет оценивать состояние сельхозкультур и прогнозировать финансовые риски. К примеру, если всхожесть яровых менее 20 процентов, дальнейшее выращивание нерентабельно. В таком случае агрокомпания может перепахать поле и засеять его быстрорастущей культурой. При всхожести 50 процентов — принять решение о доращивании урожая либо засеять пустующие участки яровыми сортами.

«Наша задача — обеспечить сбор информации, автоматизировать её анализ и предоставить объективный прогноз, на основании которого руководство агрохолдинга сможет принимать оптимальное решение, чтобы повысить прибыль и минимизировать убытки. В этой работе участвуют и специалисты в области климатологии и метеорологии», — говорит Олег Мерзляков.

При сложных погодных условиях, таких как засуха, заморозки и других, понесшим потери урожая хозяйствам полагается компенсация со стороны государства. Проблема в том, что в Сибири крайне мало метеопостов и метостанций, а значит подтвердить документально факт плохих погодных условий невозможно. На «цифровом» поле эти наблюдения ведут специалисты лаборатории климатологии и метеорологии ГГФ ТГУ. Их данные также помогают прогнозировать урожайность.

Следующим шагом станет использование беспилотников, с которыми работают физики ТГУ. Ортофотопланы, сделанные с помощью БПЛА, с максимальной достоверностью воссоздают земную поверхность и позволяют оценивать фазы развития растений, процент засоренности сорняками, повреждённость болезнями или насекомыми-вредителями и другие параметры.

По словам Олега Мерзлякова, планируется, что специалистам агрохолдинга будет предоставлен открытый доступ к системе, которая аккумулирует все данные и анализирует их. Это позволит им видеть ситуацию на полях и все важнейшие показатели в режиме онлайн.

АО «Агрохолдинг «Томский» — сельскохозяйственный холдинг с полным производственным циклом, специализируется на растениеводстве и мясном животноводстве. Компания ориентирована на развитие и активное внедрение передовых технологий.

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