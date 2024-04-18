18+
18+
Работа, Работа в Томске, Томские новости, ярмарка вакансии интересные новости Томска кадры кадровый потенциал Время возможностей. В Томской области прошла Всероссийская ярмарка вакансий
РЕКЛАМА

Время возможностей. В Томской области прошла Всероссийская ярмарка вакансий

В минувшую пятницу, 12 апреля, Томская область традиционно присоединилась к Всероссийской ярмарке вакансий «Время возможностей».

Как она проходила, сколько людей собрала и какие возможности предоставляла соискателям — рассказываем в нашем материале.

Время возможностей

Фото: Серафима Кузина

В этом году ярмарка вакансий в Томской области прошла во всех муниципалитетах региона. Работодатели предложили 1,7 тыс. вакансий. Ключевой площадкой стал Кадровый центр «Работа России». Здесь собрались представители 78 компаний из различных сфер — от производства до образования и медицины.

Так, все желающие могли пройти собеседования у специалистов по подбору персонала ООО «Томский завод резиновой обуви», ОАО «Сибкабель», ОАО «Манотомь», ООО «Межениновская птицефабрика» и других компаний. Кроме того, свои вакансии на ярмарке представили госучреждения и вузы — ФГУП «Почта России», Томский университет систем управления, Областная клиническая больница.

Фото: Серафима Кузина

На площадках ярмарки в Томской области соискатели могли найти вакансии среди широкого спектра профессий — от горничных и плотников до руководителей и ведущих менеджеров. При этом средняя предлагаемая заработная плата составляла около 48 тыс. рублей. Среди рабочих мест с самой высокой зарплатой были представлены водители (до 200 тыс. рублей), машинисты (до 150 тыс. рублей), электрогазосварщики (до 180 тыс. рублей), инженеры высших категорий (до 150 тыс. рублей) и военнослужащие по контракту (более 200 тыс. рублей).

На ярмарке все желающие могли пройти экспресс-собеседования, договориться о будущем трудоустройстве, а также узнать о карьерных возможностях предприятий и их социальных программах.

Работа консультационной площадки
Фото: Серафима Кузина

Кроме того, для соискателей работали консультационные площадки, где каждый мог получить помощь карьерного консультанта по самопрезентации, составлению резюме и методам поиска работы. Посетителям ярмарки рассказали и о возможностях по переобучению в рамках нацпроекта «Демография», способах открыть собственное дело, а также получить на него субсидию.

Соискатели и работодатели

Фото: Серафима Кузина

Всего по итогам ярмарки центральную площадку в кадровом центре «Работа России» посетили 2015 человек, среди них — 180 студентов средне-специальных учебных заведений. Работодатели отметили высокую заинтересованность со стороны соискателей.

Максим Попов
Фото: Серафима Кузина
Максим
Попов
посетитель ярмарки

Я с февраля регулярно посещаю кадровый центр, работаю с инспектором, поэтому пришел и на ярмарку. Здесь я оставил свои данные и резюме в четырех организациях: «Элеси», «Латат» «Томлесдрев» и еще одной. Я хочу устроиться оператором, слесарем механосборочных работ. В принципе, вакансий здесь много, предложения меня устраивают. Есть из чего выбирать.

Анастасия Александрович
Фото: Серафима Кузина
Анастасия
Александрович
посетительница ярмарки

У меня высшее образование менеджерское, хочу устроиться куда-нибудь в офис, либо секретарь руководителя, либо кадровый отдел. Побеседовала с Газпромом, МВД, МЧС, интересные вакансии. Я уже оставила четыре резюме. Удобно, что все работодатели в одном месте. Перспективы радужные, хотелось бы, чтобы они реализовались.

Татьяна Сорокина
Фото: Серафима Кузина
Татьяна
Сорокина
помощник специалиста по подбору персонала АО «Сибкабель»

Большая часть пришедших адекватно оценивают ситуацию на рынке труда и предлагаемые вакансии. Их интересует график работы и зарплаты, это главные условия. Некоторых даже зарплатой не заманишь, если там есть ночные смены. Плана у меня никакого не было, но я точно не уйду отсюда с пустыми руками.

Светлана Грузных
Фото: Серафима Кузина
Светлана
Грузных
глава департамента труда и занятости населения Томской области

Наша задача — создать условия, чтобы соискатель, который находится в поиске работы или заинтересован в том, чтобы посмотреть, какие вакансии есть на рынке труда и обеспечить ему прямую коммуникацию с работодателей. Насколько это интересно мы видимо по потоку людей, которые сюда приходят. В этом году ярмарка называется «Время возможностей». Наша задача — предоставить эти возможности.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Стала известна повестка мартовского собрания Законодательной думы Томской области

25 марта 2024
Томские новости

Томская область хочет построить две посадочные площадки для БПЛА близ районных аэропортов

29 марта 2024
Томские новости

С завтрашнего дня на ряде улиц Томска изменится схема движения

31 марта 2024
Томские новости

Уровень Томи в районе Томска продолжает снижаться

17 апреля 2024
Томские новости

Жителям деревни под Томском предложили покинуть дома из-за опасности паводка

10 апреля 2024
Томские новости

Томичи выберут один из трех детских спектаклей, который поставят в ТЮЗе

20 марта 2024
Томские новости

Жители части домов на восьми улицах Советского района Томска останутся без воды в апреле

26 марта 2024
Томские новости

В Томске «исследуют» личность Крячкова с помощью цианотипии

11 апреля 2024
Томские новости

В Томске благоустроят Медицинский сквер за 3,6 млн рублей

5 апреля 2024