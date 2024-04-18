Время возможностей. В Томской области прошла Всероссийская ярмарка вакансий

18 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 12 апреля, Томская область традиционно присоединилась к Всероссийской ярмарке вакансий «Время возможностей».

Как она проходила, сколько людей собрала и какие возможности предоставляла соискателям — рассказываем в нашем материале.

Время возможностей

Фото: Серафима Кузина

В этом году ярмарка вакансий в Томской области прошла во всех муниципалитетах региона. Работодатели предложили 1,7 тыс. вакансий. Ключевой площадкой стал Кадровый центр «Работа России». Здесь собрались представители 78 компаний из различных сфер — от производства до образования и медицины.

Так, все желающие могли пройти собеседования у специалистов по подбору персонала ООО «Томский завод резиновой обуви», ОАО «Сибкабель», ОАО «Манотомь», ООО «Межениновская птицефабрика» и других компаний. Кроме того, свои вакансии на ярмарке представили госучреждения и вузы — ФГУП «Почта России», Томский университет систем управления, Областная клиническая больница.

Фото: Серафима Кузина

На площадках ярмарки в Томской области соискатели могли найти вакансии среди широкого спектра профессий — от горничных и плотников до руководителей и ведущих менеджеров. При этом средняя предлагаемая заработная плата составляла около 48 тыс. рублей. Среди рабочих мест с самой высокой зарплатой были представлены водители (до 200 тыс. рублей), машинисты (до 150 тыс. рублей), электрогазосварщики (до 180 тыс. рублей), инженеры высших категорий (до 150 тыс. рублей) и военнослужащие по контракту (более 200 тыс. рублей).

На ярмарке все желающие могли пройти экспресс-собеседования, договориться о будущем трудоустройстве, а также узнать о карьерных возможностях предприятий и их социальных программах.

Работа консультационной площадки Фото: Серафима Кузина

Кроме того, для соискателей работали консультационные площадки, где каждый мог получить помощь карьерного консультанта по самопрезентации, составлению резюме и методам поиска работы. Посетителям ярмарки рассказали и о возможностях по переобучению в рамках нацпроекта «Демография», способах открыть собственное дело, а также получить на него субсидию.

Соискатели и работодатели

Фото: Серафима Кузина

Всего по итогам ярмарки центральную площадку в кадровом центре «Работа России» посетили 2015 человек, среди них — 180 студентов средне-специальных учебных заведений. Работодатели отметили высокую заинтересованность со стороны соискателей.

Максим Попов Фото: Серафима Кузина

Максим

Попов посетитель ярмарки Я с февраля регулярно посещаю кадровый центр, работаю с инспектором, поэтому пришел и на ярмарку. Здесь я оставил свои данные и резюме в четырех организациях: «Элеси», «Латат» «Томлесдрев» и еще одной. Я хочу устроиться оператором, слесарем механосборочных работ. В принципе, вакансий здесь много, предложения меня устраивают. Есть из чего выбирать.

Анастасия Александрович Фото: Серафима Кузина

Анастасия

Александрович посетительница ярмарки У меня высшее образование менеджерское, хочу устроиться куда-нибудь в офис, либо секретарь руководителя, либо кадровый отдел. Побеседовала с Газпромом, МВД, МЧС, интересные вакансии. Я уже оставила четыре резюме. Удобно, что все работодатели в одном месте. Перспективы радужные, хотелось бы, чтобы они реализовались.

Татьяна Сорокина Фото: Серафима Кузина

Татьяна

Сорокина помощник специалиста по подбору персонала АО «Сибкабель» Большая часть пришедших адекватно оценивают ситуацию на рынке труда и предлагаемые вакансии. Их интересует график работы и зарплаты, это главные условия. Некоторых даже зарплатой не заманишь, если там есть ночные смены. Плана у меня никакого не было, но я точно не уйду отсюда с пустыми руками.

Светлана Грузных Фото: Серафима Кузина

Светлана

Грузных глава департамента труда и занятости населения Томской области Наша задача — создать условия, чтобы соискатель, который находится в поиске работы или заинтересован в том, чтобы посмотреть, какие вакансии есть на рынке труда и обеспечить ему прямую коммуникацию с работодателей. Насколько это интересно мы видимо по потоку людей, которые сюда приходят. В этом году ярмарка называется «Время возможностей». Наша задача — предоставить эти возможности.

Фото: Серафима Кузина

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