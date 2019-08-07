В Томске на переходе иномарка сбила женщину и двух девочек

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 7 августа, в Томске под колеса Chevrolet Tahoe попали три пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.35 на пр.Кирова, 12. По предварительным данным пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу, когда их сбила иномарка.

В результате происшествия женщина и две несовершеннолетние девочки - пешеходы доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

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