Пожарные обнаружили тело человека при ликвидации пожара в Томске

8 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 8 августа в Томске загорелся заваленный мусором нэксплуатируемый металлический гараж, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Любы Шевцовой, 5 поступило в 2.30. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело человека, чья личность устанавливается.

В результате пожара в гараже сгорел мусор, закоптились стены. У соседнего гаража обгорела стена с внешней стороны. Площадь пожара составила 15 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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