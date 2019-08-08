В Томском Ботсаду появились отели для насекомых

8 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В конце июня сотрудники Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета вместе со школьниками построили отель для насекомых, который позволит наблюдать за жизнью пчёл, жуков и муравьёв, сообщила Томскому Обзору сотрудница учреждения Елена Гришаева

«Отель» представляет из себя деревянное строение, наполненными соломой, шишками, ветками, кирпичами «с дырками» и другими декоративными природными элементами. В древесных спилах черёмухи проделаны небольшие отверстия, в которые залетают животные и устраивают себе дом. Такое строение не только украшает пространство ботсада, но и позволяет наблюдать за насекомыми в научных и учебных целях.

«Мы надеялись, что заселение будет более интенсивное, но, к сожалению, туда мало кто поселился. Всё зависит от объектов, которые расположены вокруг. Мы посадили миксбордер из различных растений: подсолнух, фацелия, мальва, которые привлекают насекомых. Специально мы не заселяем, они сами. На следующий год панируется, что заселение будет проходить активнее», – сказала Гришаева.

В изготовлении отеля активное участие принимали школьники. Вместе с зоологами еще зимой они начали изучать жизнь насекомых и технологии изготовления подобных конструкций. Уже весной сделали каркас и наполнили его различными материалами, отсыпали площадку и установили конструкцию.

«Там сейчас муравьи ползают, они являются первооткрывателями, они ползут на разведку», – добавила Елена Гришаева.

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