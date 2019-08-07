Томская «Пивоварня Кожевниково» избежала банкротства, заключив мировое соглашение с ФНС

7 августа 2019 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области утвердил мировое соглашение между ООО «Пивоварня Кожевниково» и региональной инспекцией Федеральной налоговой службы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Межрайонная Инспекция ФНС N7 по Томской области обратилась в суд с заявлением о признании пивоварни банкротом в ноябре 2018 года. На момент подписания мирового соглашения долг компании составлял 156,97 млн рублей (141,7 млн рублей по уплате налогов и 15,3 млн рублей пени).

«Должник принимает на себя обязательства по погашению всей указанной суммы задолженности по обязательным платежам перед взыскателем, начиная со следующего дня с даты утверждения Арбитражным судом Томской области настоящего мирового соглашения в соответствие с графиком», — говорится в определении суда.

Исполнение мирового соглашение обеспечено двумя залогами от 12 июля 2019 года: движимого имущества ООО «Пивоварня Кожевниково» и недвижимого имущества единственного собственника компании — Виталия Никитаса.

Ранее сообщалось, что в конце июня судебные приставы наложили арест на продукцию ООО «Пивоварня Кожевниково» в счет погашения налоговых платежей. Под арестом оказались 92 тонны светлого пива в кегах длительного срока реализации на сумму почти 14 млн рублей: всего более 2 тыс. емкостей объемом 30 л и 50 л. Кроме того ранее в счет погашения долга по налогам приставы наложили арест на Lexus LX 570 и бортовой прицеп компании.

ООО «Пивоварня «Кожевниково» зарегистрировано в 2011 году, выпускает 30 сортов пива и 9 брендов безалкогольных напитков (морсы, минеральная вода, газировка).

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» выручка компании в 2018 году составила 226,3 млн рублей, чистая прибыль — 69,9 млн рублей.

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