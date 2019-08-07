Томичей приглашают на «зообарахолку» с лекциями в музейном саду

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2019 // Фото: Vk.com/zoo.sale70

В воскресенье, 11 августа, в саду Томского областного Краеведческого музея им.М.Б.Шатилова (пр.Ленина, 75) пройдёт благотворительная барахолка, организованная зоозащитным объединением «Вместе», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Уже в восьмой раз гости могут поучаствовать в распродаже, на которой можно приобрести полезные вещи по низкой цене. На ярмарке будут представлены различные товары: одежда, бытовая техника, канцелярия, всё для дома, детей и животных, hand made. Посетителей ожидают различные мастер–классы для взрослых и детей, игротека, живая и электронная музыка, фудкорты, включающие блюда для вегитариантцев и образовательные лекции.

«На этот раз ZOOбарахолку действительно можно назвать событием городского масштаба. Это мероприятие не только про помощь животным, но и про экологию и разумное потребление. Основная особенность - новая для нас площадка. Более насыщенная программа, Сама "барахолочная" часть пройдёт как обычно - на каждом лоте ярлык с ценой и получателем... вы приходите со всем, что выбрали, на кассу и рассчитываетесь. Также есть лоты на общий фонд, эти средства делятся между нашими доброполучателями. Помимо большого количества мастер-классов вас ждет множество интересных лекций, на которых расскажут о бережном потреблении , факты и правила в уходе за вашими домашними питомцами и об истории города», - уточняют организаторы.

Вырученные средства пойдут пойдут на питание, лечение, стерилизацию животных. Каждый желающий может принести в подарок для животных корма, наполнители, игрушки, газеты и все, в чем нуждаются бездомные собаки и кошки.

Так же на территории будет раздельный сбор мусора. Все желающие могут принести пластиковых крышечек для проекта #КрышкиТомск.

Начало мероприятия в 12.00. Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Вход свободный.

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