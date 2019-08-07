Томская область стала одним из самых театральных регионов по версии Forbes

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2019 // Фото: Forbes.ru

Томская область заняла 15 место в рейтинге регионов по количеству зрителей на один театр в регионе за 2018 по версии Forbes.

Как сообщает издание, для создания топа были использованы данные Минкульта — количество театров по региону, общее число зрителей и доход театров.

По данным Forbes в нашем регионе насчитывается 5 театров с доходом 0,4 млрд. рублей субсидий. В среднем на один театр приходится 58,7 тысяч зрителей. Сотрудников, работающих в театрах, приблизительно 355 человек по региону.

Лидером стал Санкт-Петербург, где в среднем на каждый театр приходится 113 тысяч зрителей. В Петербурге насчитывается 35 театров с приблизительным доходом 16,5 млрд. рублей.

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