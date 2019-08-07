Почему гибнут пчелы в Томской области?

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2019 // Фото: imgur.com

В июле в управление Россельхознадзора поступили сообщения о гибели пчел в Зырянском, Шегарском, Томском, Кожевниковском и Первомайском районах.

По словам специалистов Россельхознадзора, аналогичная ситуация в других регионах России: Республика Татарстан, Орловская область, Алтайский край, Удмуртия, республика Марий Эл. По данным Российского национального союза пчеловодов, гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России. потери российской экономики из-за массовой гибели пчел могут составить триллион рублей. Речь не только о потерях производителей меда, но и фермеров, культуры которых требуют опыления.

Мы разобрались, что губит пчел Томской области и как с этой напастью борются пчеловоды и контролирующие органы.

Нашествие вредителей

— В Томской области пчелы гибнут из-за распыления пестицидов на полях фермеров, в связи с большим количеством вредителей в этом году, — пояснил замруководителя регионального управления Россельхознадзора Владислав Федулов. — В прошлые годы заболеваний не было, а в этом — моль атаковала рапсовые поля.

По словам президента Российского национального союза пчеловодов Арнольда Бутова, гибель насекомых зарегистрирована там, где посеян рапс. Высокая активность вредителей этим летом спровоцирована ранним наступлением весны и высокими температурами воздуха.

Производством рапса в Томской области сейчас занимаются 23 хозяйства в семи муниципалитетах. Площадь рапсовых полей охватывает 20 тысяч гектаров. В 2019 году в Томской области открыли завода по производству рапсового масла.

— Обработка полей пестицидами — вполне стандартная ситуация, — прокомментировал Владислав Федулов. — В прошлом году обрабатывали леса от шелкопряда и заранее предупреждали об этом пчеловодов. Бесполезно жаловаться, если фермерские хозяйства предупредили хозяев пасек — они защищают поля легальными способами.

Главное — успеть спасти

По закону хозяйства, начинающие химическую обработку растений, должны извещать владельцев пасек об обработке не менее чем за три дня до применения химикатов, указывать точное время, территорию и культуры, подвергаемые химической обработке, срок, на который следует убирать пасеку от места обработки или изолировать пчел в ульях.

Ограничение лета пчел после проведения обработки составляет приблизительно 24-48 часов. В инструкции каждого вида пестицидов прописан свой экологический регламент.

В ряде регионов были выявлены нарушения в обработке полей агрохимикатами. Так, следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту массовой гибели пчел. Основанием для возбуждения дела стала гибель более чем 300 пчелиных семей в Корсаковском районе Орловской области. По данным следствия, это произошло из-за нарушений, допущенных компанией «Отрадаагроинвест» при обработке посевов пшеницы.

В Томской области гибель пчел также затронула пчеловодов, чьи пасеки находятся вблизи рапсовых полей.

— Меня в этом году не коснулось, — рассказал пчеловод из Асиновского района Андрей Паздников. — Сейчас рапсовые поля находятся от пасеки на расстоянии восьми километров, это безопасная зона. В прошлом были на расстоянии пяти-шести километров, но меня все равно пронесло, предупредили вовремя, и у меня система ульев позволяла закрыть их. Сосед не смог закрыть, и все пчелы погибли в прошлом году. Система ульев не у всех позволяет закрыть пчелу, особенно в жаркую погоду.

Экологическая безответственность

Некоторые пасечники жалуются на нарушения в обработке фермерами полей. Сергей, владелец двух пасек «в сторону Юрги» видел, как фермеры распыляли химикаты в утренние часы, хотя оптимальным временем для опрыскивания растений является вечер, когда лет пчел заканчивается.

— Ситуация стала значительно хуже, когда Россельхознадзор перестал пестициды контролировать, — пояснил он. — Фермеры сами по себе. Когда ставят в рамки одинаковые человека, а кто-то не будет выполнять все нормы — у него прибыль будет больше. Крестьяне попали в распущенные рамки, и виновато в этом государство. Тонны отравы ввезли в страну, а контролировать это некому. Раньше химию никто не мог самостоятельно купить и применить без Россельхознадзора. Далеко не надо ходить за примерами — фермер неподалеку от моей пасеки обрабатывает поля в течение дня. На вопрос, почему не вечером, как положено, отвечает: «Мой участок, что хочу — то и делаю». Каждый день фермеры обрабатывают — вы представьте, что мы потом едим? Земля не отдыхает. Нормы накопления химикатов в почве явно нарушены.

В своем обращении на сайте ведомства руководитель томского Россельхознадзора Вадим Чиркин прокомментировал ситуацию с пестицидами следующим образом: «…действующей государственной структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимитов на территории РФ, в настоящее время нет. Ранее, до 2011 года, Россельхознадзор обладал такими полномочиями. В самом деле, ранее на территории Томской области выявлялись многочисленные факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Особую настороженность вызывала химическая продукция для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами...»

Глава Союза пчеловодов-промышленников Таможенного союза Дмитрий Николаев ранее заявлял, что главная причина массовой гибели пчел в ряде российских регионах — применение пестицидов китайского производства.

«Гибель пчелосемей происходит каждый год, однако не такая массовая. Скачок гибели вызвали контрафактные химпрепараты, которые завозили из Китая. Они на порядок вреднее и с непредсказуемым эффектом. Европейские препараты более предсказуемы. К сожалению, многие фермеры, желая сэкономить, обращаются к контрафакту», — отметил он.

В Томской области крупнейший производитель рапса — ООО «СПК «Межениновский». На вопросы по обработке полей пестицидами, сотрудники предприятия отвечать отказались.



По данным регионального Россельхознадзора, в ООО «СПК «Межениновский» сейчас проводят плановую проверку на «использование земельных участков по целевому назначению». В ведомстве сообщили, что в рамках проверки будет «произведен забор почвы на химическое и биологическое загрязнение».

Не только химикаты

Томский Россельхознадзор не отрицает возможное преувеличения в гибели пчел роли агрохимикатов. На сайте ведомства сказано: «В тоже время, однозначно нельзя во всем обвинять нерадивых сельхозпользователей. Массовая гибель пчел может возникнуть и по иным обстоятельствам, например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов».

Так, в 2014 году массовая гибель пчел наблюдалась в США. За это время погибли более 40% колоний. Среди причин смерти насекомых называли не только пестициды, используемые для защиты зерновых культур от вредителей, но и паразитов — клещей рода Варроа.

В семьях медоносных пчёл с варроатозом самки клеща отыскивают ячейки с расплодом и откладывают туда яйца. После запечатывания ячейки клещ проходит полный цикл развития, паразитируя на куколке. Пчела из ячейки с единственным паразитом выходит ослабленной, если паразитов было больше, то наблюдаются дефекты строения тела пчелы.

Текст: Александр Мазуров

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