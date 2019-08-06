До конца года более 500 томских предпенсионеров пройдут обучение по программе центра занятости населения

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Более 500 жителей Томской области предпенсионного возраста смогут повысить квалификацию или получить новую профессию, сообщает начальник регионального департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

С начала 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» обучались 42 человека. Сейчас проходят обучение около 50-ти человек. Томские вузы подготовили более 400 модулей дополнительного образования. Желающий пройти переподготовку может выбрать несколько модулей.

Длительность обучения составляет от 16 до 500 часов, если человек получает новую профессию. Для неработающих предпенсионеров предусмотрена стипендия в размере минимального размера оплаты труда: 14 664 рубля.

«Кроме наемного работника, люди могут открыть собственное дело. У нас появились примеры, когда творческое увлечение переросло в профессиональную деятельность. Мы же можем научить предпринимательскому искусству, чтобы человек мог продвигать свои изделия», — добавляет Светлана Грузных.

Люди, обратившиеся в центр занятости, уже обучаются по специальностям:

бухгалтер,

охранник,

контролер технического состояния автотранспортных средств,

слесарь контрольно-измерительной аппаратуры,

токарь,

кладовщик,

администратор гостиницы.

У томских предпенсионеров есть возможность получить дополнительное образование или повысить квалификацию только 1 раз. С полным списком специальностей можно ознакомиться на сайте службы занятости населения Томской области. Справки можно получить по телефону: 8 (800)200-1202.

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