Госэкспертиза одобрила поиск золота вблизи Ларинского заказника в Томской области

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

«Росгеолэкспертиза» (структура Роснедр) выдала группе компаний «Томская инвестиционная промышленная компания» (ТИСК) положительное заключение на проект геологоразведки на Батуринском участке недр, который примыкает к Ларинскому ландшафтному заказнику на юге Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на бенефициара ТИСК Александра Беляева.

«Проект предусматривает особый режим проведения ГРР в охранной зоне Ларинского заказника, а на территории памятника природы „Звездный ключ“ работы вестись не будут», — сказал Беляев.

Как сообщалось, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области посчитал незаконной выдачу лицензии ТИСК на поиск золота на Батуринском участке. Охранная зона Ларинского заказника занимает половину участка недр: геологоразведка на ней разрешена, но добыча полезных ископаемых — нет. Кроме того, на территории участка расположен памятник природы «Звездный ключ», где не разрешаются любые геологические работы.

Беляев пояснил агентству, что госэкспертиза разрешила проведение ГРР «с учетом запретов и ограничений», установленных для охранной зоны Ларинского заказника.

Как следует из представленных Беляевым материалов, аллювиальные россыпи золота на Батуринском участке, как предполагается на этапе до проведения ГРР, сконцентрированы по берегам реки Тугояковки вблизи «Звездного ключа», но не на территории памятника природы. В русле Тугояковки ожидается вскрытие россыпи на глубине 5-8 м средней мощностью пласта 1 м, прогнозные ресурсы — 40 кг золота.

Еще одна, меньшая по размеру, аллювиальная россыпь находится в русле ручья Якунина — за пределами памятника природы и охранной зоны заказника. Прогнозные ресурсы золота здесь — 20 кг.

Рудное золото предположительно находится по всей площади участка недр как в тонкодисперсном виде, так и в виде свободных самородных зерен до 0,5 мм в сростках с кварцем. Ожидаемые концентрации — от 1 до 17 г/тонну, прогнозные ресурсы — 7,3 тонны.

В зоне коры выветривания, которая также повсеместно распространена на участке недр, над золотоносными рудами ожидаются обогащенные свободным золотом линзы, а также пластообразные залежи промежуточного типа между россыпным и коренным золотом. Ожидаемая концентрация золота в залежах — до 10 г/куб. м, прогнозные ресурсы — 1 тонна.

Беляев также сообщил, что при проектировании ГРР специалисты компании выявили в границах охранной зоны заказника многочисленные участки загрязнения бытовыми и коммунальными отходами. В этой связи ТИСК обратилась к департаменту природных ресурсов с просьбой принять меры по ликвидации выявленных загрязнений.

Ранее он заявлял, что ТИСК планирует вложить 3,7 млрд рублей в геологоразведочные работы на Батуринском участке и в дальнейшем в разработку недр.

Батуринский участок включает в себя Батуринское рудопроявление коренного золота, а также реки Тугояковка и Якунина с россыпным золотом. Компания ожидает, что запасы россыпного золота на участке составят 40 кг по категориям C1+C2, прогнозные ресурсы по P1 — 40 кг. Золото коры выветривания: запасы по категории C1+C2 — 1 тонна, по P1 — 3 тонны. Рудное золото: запасы по C1+C2 — 2 тонны, прогнозные ресурсы категории P1 — 8 тонн. Средневзвешенное содержание золота на участке составляет 6,2-8,3 г/т. К настоящему времени на участке пробурено 242 скважины, общая проходка составила около 6,5 тыс. метров.

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