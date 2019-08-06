Федеральный ремонт дорог в Томской области выполнен на 80%

6 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области в 2019 году вошли 22 объекта — в Томске (7), Северске (4) и на региональных автотрассах (11). Первым выполнил годовой план закрытый город Северск (100 %).

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на председателя комитета дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Андрея Афонькина доложил выполнении на 81 % мероприятий национального дорожного проекта в областном центре. Сейчас на четырех объектах ведется приемка выполненных работ — на Иркутском тракте, улицах Большой Подгорной, Демьяна Бедного и Мичурина.

О реализации нацпроекта на региональных автотрассах отчитался директор Томскавтодора Юрий Дроздов. Общее выполнение плана на 11-ти объектах превысило 70%. Накануне завершен ремонт первого объекта регионального значения — участка подъезда к селу Корнилово и деревне Аркашёво. Дорожные работы проведены со значительным опережением графика. В высокой степени готовности находятся два объекта — участок объездной дороги Томска (включая транспортную развязку у села Зоркальцево) и участок автодороги Томск ‑ Мариинск.

Также в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» для сокращения мест концентрации ДТП в областном центре устанавливают светофорные комплексы, дорожные знаки и барьерные ограждения. Кроме того, ведется устройство «лежачих полицейских». Горизонтальную разметку дорожники наносят с использованием долговечных материалов.

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