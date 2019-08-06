Пожар произошел на томской птицефабрике Сибирской агрогруппы, птицы не пострадали

6 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Возгорание здания птичника произошло в понедельник вечером на территории птицефабрики «Томской» (принадлежит АО «Сибирская аграрная группа»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В здании горели опилки на площади 100 кв. м, обгорели въездные ворота на площади 3 кв. м. По предварительным данным, птицы не пострадали», — сказал представитель пресс-службы.

По данным ведомства, возгорание удалось ликвидировать за 24 минуты, в тушении было задействовано 13 человек, четыре единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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