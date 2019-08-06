Томские врачи спасли мальчика с 65% ожогов тела

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2019 // Фото: Область здоровья

Врачи больницы скорой медпомощи №2 спасли трехлетнего мальчика, получившего 65% ожогов тела, сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Ребенка был доставлен в больницу из Первомайского района 2 июля. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

«У ребенка было 65% глубокого ожога кожи. Семнадцать дней он находился в реанимации и большую часть этого времени был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мальчику проводилась внутривенная инфузионная терапия, была сделана операция по пересадки кожи. В результате лечения глубокие поражения кожи уменьшились до 5%», - сообщил лечащий врач, заслуженный врач России Николай Трохимчук.

5 августа маленького пациента выписали из медучреждения в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему лечению. Через две недели он приедет в БСМП №2 на осмотр.

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