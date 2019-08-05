Томичи смогут выучиться на экскурсоводов

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2019 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня открылся набор в «Первую школу экскурсоводов». Занятия будут проходить в течение 2 месяцев по итогам которых слушатели получат документ государственного образца.

Школа экскурсоводов создана по инициативе Управления культуры при поддержке Туристского информационного центра Томска и Туристского образовательно-предпринимательского объединения. Как утверждает администратор школы экскурсоводов Евгения Векшина, открытие связано с нехваткой кадров экскурсоводов в Томске.

«Занятия у нас проводят действующие экскурсоводы и краеведы», — говорит Евгения Векшина.

В конце обучения будущих экскурсоводов ожидает экзамен. Принимать его будут директора томских туроператоров и руководители музейных и культурных учреждений. Наиболее успешные кандидаты будут приняты для дальнейшей работы.

По словам Евгении, единственное ограничение для поступления в школу — совершеннолетие.

«К нам приходят обучающиеся разных возрастов, но основной контингент — люди, которые идут на переподготовку», — добавляет администратор.

Впервые экскурсоводов будут обучать театральному искусству и ораторству.

«Сейчас открываются новые форматы экскурсий. Классический вариант уже устарел, а экскурсии должны быть театрализованными. У нового поколения клиповое сознание, поэтому им необходимы интерактивные экскурсии с элементами театрализации. Для этого мы преподаем и театральное, и ораторское искусство» — рассказывает Евгения Векшина.

По окончании школы каждый слушатель разработает свой собственный маршрут для проведения экскурсий. В новой образовательной программе увеличилось количество часов по краеведению. Также в программу добавлено больше информации по Томску.

Занятия в школе стартуют с 17-го сентября. Запись по телефону: 8-923-431-1254.

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