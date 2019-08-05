Томичи смогут выучиться на экскурсоводов
Сегодня открылся набор в «Первую школу экскурсоводов». Занятия будут проходить в течение 2 месяцев по итогам которых слушатели получат документ государственного образца.
Школа экскурсоводов создана по инициативе Управления культуры при поддержке Туристского информационного центра Томска и Туристского образовательно-предпринимательского объединения. Как утверждает администратор школы экскурсоводов Евгения Векшина, открытие связано с нехваткой кадров экскурсоводов в Томске.
«Занятия у нас проводят действующие экскурсоводы и краеведы», — говорит Евгения Векшина.
В конце обучения будущих экскурсоводов ожидает экзамен. Принимать его будут директора томских туроператоров и руководители музейных и культурных учреждений. Наиболее успешные кандидаты будут приняты для дальнейшей работы.
По словам Евгении, единственное ограничение для поступления в школу — совершеннолетие.
«К нам приходят обучающиеся разных возрастов, но основной контингент — люди, которые идут на переподготовку», — добавляет администратор.
Впервые экскурсоводов будут обучать театральному искусству и ораторству.
«Сейчас открываются новые форматы экскурсий. Классический вариант уже устарел, а экскурсии должны быть театрализованными. У нового поколения клиповое сознание, поэтому им необходимы интерактивные экскурсии с элементами театрализации. Для этого мы преподаем и театральное, и ораторское искусство» — рассказывает Евгения Векшина.
По окончании школы каждый слушатель разработает свой собственный маршрут для проведения экскурсий. В новой образовательной программе увеличилось количество часов по краеведению. Также в программу добавлено больше информации по Томску.
Занятия в школе стартуют с 17-го сентября. Запись по телефону: 8-923-431-1254.