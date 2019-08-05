Около 4 тыс. человек посетили главный городской пляж Томска в прошедшие выходные

За минувшие выходные муниципальный пляж «Семейкин остров» посетили около 4 тысяч томичей. Всего с начала купального сезона, открывшегося 10 июня, здесь отдохнули 50 000 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году на пляже обновили инфраструктуру. Оборудованы новые спортивные площадки, где за выходные в турнирах по пляжному волейболу приняло участие около 40 человек. Всего за летний сезон в них приняли участие более 400 человек.

Еженедельно по субботам и воскресеньям на пляже проводят игровые программы для детей. По средам, пятницам и воскресеньям с 13.00-14.00 в солнечную погоду для всех желающих проходят занятия по суставной гимнастике цигун.

Для посетителей пляжа работает «библиотека на песке» - уютный читальный зал под открытым небом. С начала сезона на пляже установлены кабинки для переодевания и стационарный туалет, размещены лежаки, которыми посетители пляжа могут использовать бесплатно.

В следующие выходные, 10-11 августа, волейбольный клуб «Триада» организует Кубок, в котором примут участие 60 спортсменов.

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