Сегодня на уборку томских улиц вывели 30 единиц техники

Сегодня, 5 августа, в дневную смену на улицы Томска выйдут 30 единиц техники «Спецавтохозяйства», сообщает пресс-служба мэрии.

Техника будет работать на участках пр. Ленина, Фрунзе, Комсомольского, Кирова, Академического, Мира, ул. Нахимова, Елизаровых, Красноармейской, Герцена, Шевченко, Балтийской, Осенней, Клюева, Иркутского тракта, Б. Куна. С. Лазо, Новосибирской, Мичурина, Смирнова и др. Здесь будут увлажнять проезжую часть.

Вакуумные подметально-уборочные машины Johnston сегодня выведены на ул. Яковлева, поливомоечная техника «Дулёво» работает по ул. Карташова от ул. Советской до ул. Красноармейской. Газоны окашивают по пр. Фрунзе на участке от ул. Л. Толстого до ул. Елизаровых, по ул. Елизаровых от ул. Красноармейской до пр. Кирова.

Минувшей ночью техника «ТомскСАХ» очищала прибордюрную часть по левой стороне ул. Яковлева от пер. Мариинского до ул. Сибирской. С помощью машины AVANTA мыли тротуары в районе Новособорной площади, по ул. Советской, Герцена и др.

За минувшие сутки на полигон было доставлено более 20 тонн уличного смета, почти 4 тонны мусора в мешках.

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