Домашний матч «Томи» закончился нулевой ничьей

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 3 августа, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 6-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019–2020 в рамках которого «Томь» принимала ФК «Енисей», сообщается на сайте томского клуба.

За время встречи командам не удалось выявить сильнейшего. Матч закончился со счетом 0:0. По итогам 6 туров томская команда занимает второе место в турнирной таблице.

Следующий матч «Томь» вновь проведет на домашнем стадионе, где встретится с волгоградским «Ротором».

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