«Сну-Сну» откроют в Томске выставку о брендах

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2019 // Фото: Vk.com/public58127878

Завтра, 3 августа, на Крылова, 5 пройдет выставка о брендах, организатором которой является томская арт-группа «Сну-сну», сообщается на странице группы ВКонтакте.

По словам участника «Сну-Сну» Александра Колпакова, выставка будет показывать, как бренды меняют нашу жизнь, сколько страданий и радостей они приносят людям, в зависимости от взглядов каждого человека.

«Есть такая вещь — называется метафора. Это художественное выражение какой-то мысли, другим способом, с помощью креативного вымысла. То есть будут некие истории, метафоры на некоторые бренды», — рассказывает Александр Колпаков.

Выставка откроется в 18:00 на Крылова, 5. Вход бесплатный.

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