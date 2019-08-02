«Сну-Сну» откроют в Томске выставку о брендах
2 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/public58127878
Завтра, 3 августа, на Крылова, 5 пройдет выставка о брендах, организатором которой является томская арт-группа «Сну-сну», сообщается на странице группы ВКонтакте.
По словам участника «Сну-Сну» Александра Колпакова, выставка будет показывать, как бренды меняют нашу жизнь, сколько страданий и радостей они приносят людям, в зависимости от взглядов каждого человека.
«Есть такая вещь — называется метафора. Это художественное выражение какой-то мысли, другим способом, с помощью креативного вымысла. То есть будут некие истории, метафоры на некоторые бренды», — рассказывает Александр Колпаков.
Выставка откроется в 18:00 на Крылова, 5. Вход бесплатный.
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