Новый въездной знак установили в южной части Томска

2 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Накануне подрядчик мэрии - группа компаний «Зонд-реклама», установила знак с символикой Томска в районе дер. Лоскутово по Богашевскому тракту.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, высота знака – 14 метров, протяженность самой широкой части – 7 метров, вес конструкции превышает 5 тонн. В связи с этим подрядчик качественно укрепил основание, обустроив бетонные блоки.

На въездной конструкции изображен герб города. Так же на знаке изображены девиз Томска - «Трудом и Знанием», и год основания города - 1604.

«Архитектурные знаки на главных въездных путях в Томск всегда будут напоминать о яркой и богатой истории нашего города и символизировать преемственность поколений», - отметил глава города Иван Кляйн.

В этом же году въездной знак будет смонтирован и на Московском тракте. В будущем году два таких же знака появятся на въездах со стороны Шегарского и Иркутского трактов.

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