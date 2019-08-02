Суд отказал Томскавтотрансу во взыскании 19 млн руб. с бывшего руководства

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Арбитражный суд Томской области отказал АО «Томскавтотранс» (крупнейший автоперевозчик Томской области) во взыскании со своей бывшей управляющей компании «Регион-Транс» и ее руководителя Владимира Ильичева солидарно 19 млн рублей убытков, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Изначально «Томскавтотранс» намеревался взыскать 500 тыс. рублей, в ходе судебного разбирательства увеличил свои требования.

«Регион-Транс» был обязан управлять всей текущей деятельностью «Томскавтотранса», при этом в случае ненадлежащего исполнения этих обязательств УК несла ответственность — должна была возмещать причиненные перевозчику убытки, включая прямой действительный ущерб и упущенную выгоду.

В 2017 году «Регион-Транс» заключил договоры займа с третьими лицами (ООО «АП Пригородные N3», ООО «АП Пригородные N2», ООО «Транссервис»), согласно которым «Томскавтотранс» предоставлял этим лицам средства под проценты. Теперь же заемщики фактически прекратили свою деятельность и находятся в предбанкротном состоянии, не могут выплатить «Томскавтотрансу» задолженность на общую сумму 19 млн рублей.

«В результате принятия неверных управленческих решений в период осуществления АО „Регион-Транс“ функций управляющей организации, а Ильичевым — полномочий единоличного исполнительного органа АО „Томскавтотранс“, последнему был причинен ущерб в размере непогашенной задолженности по возврату займов; указанные долги были признаны истцом сомнительными и включены в резерв под обесценение финансовых вложений», — приводит суд позицию истца.

По мнению «Томскавтотранса», Ильичев действовал неразумно, поскольку знал или должен был знать о неудовлетворительном финансовом положении заемщиков, но не учел имеющуюся информацию. Кроме того, предоставление займов не являлось обычной для истца деятельностью.

«Томскавтотранс» также отметил возможность личной заинтересованности между Ильичевым и «АП Пригородные N3», поскольку в числе совладельцев компании числился его зять.

Суд пришел к выводу, что само заключение договоров займа не свидетельствует о недобросовестности или неразумности действий УК и ее руководителя, поскольку договора займа носили возвратный характер, предусматривали уплату процентов. Кроме того, «Томскавтотранс» и ранее, до назначения «Регион-Транса» управляющей компанией, заключал такие договора с «АП Пригородные N3».

«Кроме того, рассматривая отношения истца и третьих лиц по предоставлению заемных средств последним, а также изучая пояснения сторон рассматриваемого спора, судом учтено, что предоставление займов было обусловлено необходимостью сохранения транспортной доступности малообеспеченным группам населения, а также по убыточным, но социально значимым маршрутам», — отмечает суд.

В том случае, если бы «Томскавтотранс» не предоставил эти средства, ему пришлось бы самостоятельно обслуживать эти нерентабельные маршруты, в результате чего компания несла бы убытки.

Наличие родственных связей суд также отверг в качестве доказательства, поскольку договоры займа заключались не только с «АП пригородные N3», но и с другими юридическими лицами, а также в периоды до продажи зятю Ильичева доли в уставном капитале ООО.

«Принимая во внимание, что в правовом смысле возможность взыскания истцом задолженности по указанным договорам займа с третьих лиц окончательно не утрачена, учитывая, что данная задолженность истцом не списана, а лишь созданы резервы по сомнительным долгам, числящиеся на балансе АО „Томскавтотранс“, суд приходит к выводу о том, что факт наличия убытков в заявленном размере истцом не доказан», — подчеркивает суд.

В связи с недоказанностью фактов причинения убытков и противоправности в поведении ответчиков суд отказал «Томсквтотрансу» в удовлетворении заявления.

Ранее сообщалось, что «Томскавтотранс» взыскивает с экс-менеджмента 500 тыс. рублей. Изначально иск касался ущерба от аренды транспортных средств по завышенной цене. Заявление было подано по итогам расследования в рамках уголовного дела.

В марте 2018 года сотрудники управления ФСБ и прокуратуры Томской области выявили преступную схему при аренде автобусов «Томскавтотранса». Контракт был заключен в начале 2017 года на сумму 43,2 млн рублей, «Томскавтотранс» арендовал 15 автобусов ПАЗ с правом последующего выкупа. Томское управление ФСБ возбудило в отношении руководителя «Регион-Транса» уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. В 2016 году администрация Томской области подписала соглашение с АО «Регион-Транс» (Мордовия) о передаче ему функций управляющей компании ОАО «Томскавтотранс». В июне 2018 года от услуг «Регион-Транса» власти отказались.

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