Пешеход и велосипедист попали под колеса авто пенсионеров в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 1 августа, в Томске произошли два ДТП с участием пожилых водителей, в которых пострадали люди, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первый инцидент произошел около 19.00 в районе ул.Иркутский тракт. Здесь 73-летний водитель ВАЗ-2104120 сбил девушку-пешехода. Пострадавшая, по предварительным данным, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 21-летняя девушка с травмами доставлена в больницу.

Второе происшествие произошло около 23.00 на ул.79-й Гвардейской Дивизии. Здесь 78-летний водитель Renault Logan сбил велосипедиста. По предварительным данным, водитель при повороте во двор не уступил дорогу 30-летнему велосипедисту, двигавшемуся по главной дороге.

С травмами пострадавшего доставили в больницу. Отмечается, что на одежде велосипедиста отсутствовали защитная экипировка и светоотражающие элементы.

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